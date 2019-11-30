بالفيديو: تسريب حديث نجم برشلونة ليونيل ميسي أمام زملائهم في ملعب “أنفليد”

يترقب برشلونة الفيلم الوثائقي “ماتش اليوم”، المنتج حول لاعبي النادي الكتالوني، والذي يشارك فيه عدد من نجوم “البلوغرانا” وفي طليعتهم جيرارد بيكيه ولويس سواريز.

وانتشرت بعض الفيديوهات من الفيلم، حول ردة فعل اللاعبين داخل غرفة تغيير الملابس، بعد إقصائهم من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقاطع المسرب حديث لنجم الفريق ليونيل ميسي مع زملائه بين شوطي المباراة أمام ليفربول.

وكان ميسي يقول: “هيا يا رفاق كونوا جاهزين، وتذكروا أن ما حدث الموسم الماضي أمام روما كان خطأنا وليس خطأ شخص آخر”.

وأضاف البرغوث الأرجنتيني: “إنه خطاؤنا وعلينا استغلال الفرصة وعدم تفويتها، إذا تعاملنا مع الأمور بشكل صحيح سنصل إلى النهائي”.

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ورغم كلام ميسي لزملائه في برشلونة، فإن النادي تلقى ثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

مراسلون – رياضة

Thanks to new documentary from FC Barcelona,I can cry more now. If only that night in Anfield wasn't enough,now we get to see inside footage and reactions. Absolute perfection. Football died that night. Total annihilation. pic.twitter.com/a1dC4wymJC — Aian Xaharia (@inmessionante69) November 30, 2019