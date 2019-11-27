بالفيديو : بدقيقتين باريس سان جيرمان يروض ريال مدريد رغم أهداف كريم بنزيما

خطف باريس سان جيرمان التعادل من مضيفه ريال مدريد بهدفين لكل منهما، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أهداف الريال عن طريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في الدقيقتين 17 و79، من زمن اللقاء.

في المقابل أدرك سان جيرمان التعادل عبر اللاعبين، كيليان مبابي وبابلو سارابيا في الدقيقتين 81 و83.

وكان غاريث بيل قريباً من خطف هدف الفوز للريال، عبر تسديدة اصطدمت في القائم، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.

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وبهذه النتيجة حافظ سان جيرمان على صدارة المجموعة الأولى بـ 13 نقطة، بينما احتل “الميرنغي” الوصافة بثماني نقاط ليفشل في رد الهزيمة أمام النادي الباريسي.

مراسلون – رياضة