بالفيديو: بالوتيلي يضرب الجماهير بشكل مقصود ويسجل هدف خارق بسبب الغضب

شهدت مباراة برشيا وفيرونا ضمن الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، تعرض المهاجم ماريو بالوتيلي إلى هتافات عنصرية.

وفي مشهدٍ معتاد بالدوري الإيطالي، وجه مشجعو نادي فيرونا إهانات عنصرية، ضد مهاجم برشيا ماريو بالوتيلي.

ورد المهاجم الإيطالي على ذلك، بإطلاق كرة نحو مدرجات فيرونا، ما سبب حصول بعض المشاكل في الملعب.

كما تمكن بالوتيلي من تسجيل هدف خارق سكن المقص الأيمن لشباك فيرونا في الدقيقة 85، عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ورغم هدف الإيطالي خسر برشيا بهدف مقابل هدفين، ليهبط في المركز الثامن عشر بـ 7 نقاط.

في المقابل وصل فيرونا إلى النقطة إلى 15 نقطة، بالمركز التاسع على سلم ترتيب الكالتشيو.

مراسلون – رياضة

Scenes in Italy. Mario Balotelli, presumably in response to racist abuse from fans, picks up ball and kicks it into stands.

Here's the aftermath.

We – football, society – need teammates/opponents to stop pleading with victims to not walk off, start walking off with them instead pic.twitter.com/wQ6rfs7j0K

— Henry Bushnell (@HenryBushnell) November 3, 2019