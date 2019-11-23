بالفيديو : انتفاضة هيغواين وديبالا تمنحان الفوز لـ يوفنتوس على أتالانتا

تمكن يوفنتوس من قلب تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثية على مستضيفه أتالانتا، على ملعب “أتليتي دي أزوري” ، في الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز أتالانتا هدف التقدم عن طريق روبن جوسينس، في الدقيقة الـ56 من زمن اللقاء.

قبل أن يتنفض اليوفي، حيث سجل غونزالو هيغواين هدفين في الدقيقتين 74 و82، في حين جاء الهدف الثالث عبر باولو ديبالا في الدقيقة 92.

وبهذه النتيجة عزز يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي، بوصوله إلى النقطة الـ35، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 22 نقطة، في المركز الخامس.

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وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة اليوم، حيث استبعده مدرب “السيدة العجوز” ماوريسيو ساري بداعي الإصابة.

مراسلون – رياضة