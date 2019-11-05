بالفيديو: المغربي أشرف حكيمي يقود دورتموند للفوز على إنتر ميلان

رياضة
بالفيديو: المغربي أشرف حكيمي يقود دورتموند للفوز على إنتر ميلان

قاد المغربي أشرف حكيمي فريقه بوروسيا دورتموند، للتغلب على إنتر ميلان، بنتيجة 3-2، على ملعب “سيغنال إيدونا بارك،” في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واستطاع الإنتر التقدم بهدفين، عبر كل من لاوتارو مارتينيز وماتياس فيتشينو في الدقيقتين 5 و40 من زمن المباراة.

لكن دورتموند قلب الطاولة بوجه الإنتر، حيث استطاع العودة إلى المباراة وكسب نقاط اللقاء بتسجيل ثلاثة أهداف.

وأحرز دورتموند 3 أهداف متتالية، عن طريق حكيمي “هدفين”، وجوليان براندت في الدقائق 51 و64 و77.

شاهد أيضاً: المغربي أشرف حكيمي يقود دورتموند للفوز على سلافيا (2/0)

وبفوزه قفز دورتموند إلى المركز الثاني في المجموعة السادسة بـ 7 نقاط، في المقابل توقف رصيد الإنتر عند 4 نقاط، ليتراجع للمرتبة الثالثة.

مراسلون – رياضة

 

 

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

شاهد : ليفربول يخطف الفوز من جنك بهدفين لـ هدف

بالفيديو: حكيم زياش يحرز هدف بطريق عالمية في شباك تشيلسي

لاعبو ريال مدريد يختارون خليفة زيدان تمهيداً لإقالته