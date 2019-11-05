بالفيديو: المغربي أشرف حكيمي يقود دورتموند للفوز على إنتر ميلان

قاد المغربي أشرف حكيمي فريقه بوروسيا دورتموند، للتغلب على إنتر ميلان، بنتيجة 3-2، على ملعب “سيغنال إيدونا بارك،” في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واستطاع الإنتر التقدم بهدفين، عبر كل من لاوتارو مارتينيز وماتياس فيتشينو في الدقيقتين 5 و40 من زمن المباراة.

لكن دورتموند قلب الطاولة بوجه الإنتر، حيث استطاع العودة إلى المباراة وكسب نقاط اللقاء بتسجيل ثلاثة أهداف.

وأحرز دورتموند 3 أهداف متتالية، عن طريق حكيمي “هدفين”، وجوليان براندت في الدقائق 51 و64 و77.

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وبفوزه قفز دورتموند إلى المركز الثاني في المجموعة السادسة بـ 7 نقاط، في المقابل توقف رصيد الإنتر عند 4 نقاط، ليتراجع للمرتبة الثالثة.

مراسلون – رياضة

الابطال || دورتموند 0 × 2 الانتر , فيسينو و هجمة رائعة. pic.twitter.com/wZhn9p40M8 — اهداف و ملخصات كرة القدم (@VMoo3ath) November 5, 2019

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لـ دورتموند 2-2 via @i7S8R pic.twitter.com/lle5fU2zuF — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20900) November 5, 2019