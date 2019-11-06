بالفيديو .. الصدفة تنقذ أربعة أشخاص من الموت تجمداً

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة إنقاذ 4 أشخاص من الموت في غابة متجمدة شمال شرقي روسيا.

وأظهرت اللقطات في الفيديو 3 رجال وسيدة، في غابة متجمدة في موقع يقع ضمن نطاق القطب الشمالي، يصارعون الرياح العاتية والثلوج التي غطّت المنطقة، وهم على وشك الموت .

و حاول الأشخاص الوصول إلى طائرة مروحية هبطت في المكان، بعد أن رأتهم بمحضِ الصدفة.

وقطع الأشخاص الـ 4 مسافة 270 كلم، في رحلة على متن العربات التي تسير على الثلوج، من أجل الوصول إلى مدينة سريدنيكوليمسك في ياقوتيا شمال شرقي الاتحاد الروسي.

لكن أثناء الرحلة، تعطّلت عربات المجموعة، وبات عليهم أن يبحثوا عن ملجأ مشياً على الأقدام، وذلك في ظلّ طقس شديد البرودة، ودرجة حرارة وصلت إلى 18 تحت الصفر، بدون أن يحمل أي منهم هاتفه الشخصي.

وبالصدفة، كانت هناك طائرة مروحية تحلّق في المكان، ورصد قائدها وجود الأشخاص الـ 4 الذين بدأوا في التلويح بأياديهم عندما رأوها.

وهبطت الطائرة في المنطقة من أجل مساعد الـ4 الذين كانوا يواجهون خطر الموت برداً.