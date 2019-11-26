بالفيديو: إلغاء هدف وطرد لاعب بسبب مؤخرة حكم مباراة كرة قدم

حادثة فريدة شهدتها مباراة بين هانوفر وضيفه دارمشتات ضمن الجولة الـ14 من الدوري الألماني لكرة القدم، أدت إلى إلغاء هدف سجل بطريقة عالمية.

وكان لاعب هانوفر يسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ثم اصطدمت بمؤخرة الحكم وذهبت للاعب آخر من هانوفر.

وبعد ذلك سدد اللاعب مارك شاتنديرا قذيفة من خارج منطقة الجزاء، سكنت المقص الأيمن، في الوقت القاتل من المباراة.

لكن الحكم رفض الهدف، على اعتبار أن الكرة اصطدمت بـمؤخرته، قبل أن تصل إلى اللاعب.

وعاد حكم اللقاء إلى تقنية الـ “VAR” وألغى الهدف وفقا للقانون الجديد، الذي ينص على أنه في حال اصطدام الكرة بالحكم يتوقف اللعب.

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كما طرد الحكم صاحب الهدف، بعد اعتراضه على الإلغاء، ليخسر هانوفر بنتيجة (1-2).

مراسلون – رياضة

If you hate VAR just wait until you see the belting goal we’ve just had disallowed… ….because it hit the Ref’s arse. 🤬#H96 ⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/GnYo7YqRPo — Mike Graveston (@MikeGraveston) November 25, 2019