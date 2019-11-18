بالفيديو... أفعى قاتلة تفقد صوابها بين القرود وهذا مافعلته

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ أفعى قاتلة ، تائهة بين مجموعة من القرود.

وتظهر في الفيديو أفعى ضخمة بين مجموعة قردة يحاولون إنقاذ رفيقهم الذي بات ضحية لها.

حيث ابتلعت الأفعى قرداً أمام أنظار رفاقه كما حاولت الانقضاض على أحد أفراد المجموعة الذي كان يحاول تحرير رفيقه، قبل أن يقفز بسرعة للخلف لينجو بأعجوبة من فكيها.

وفقدت الأفعى صوابها وبدأت بالهجوم على القردة مما أدى إلى تراجعهم ، دون القدرة على مساعدة رفيقهم الذي بدأت بابتلاعه.



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