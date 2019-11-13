بالفيديو.. أسد يشارك في مظاهرات العراق رداً على قوات الأمن

أحضر أحد المتظاهرين العراقيين أسد إلى ساحات المظاهرات في العراق.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب جلب معه أسد مفترس إلى المظاهرات بعد سماعه خبراً عن نية قوات مكافحة الشغب الاستعانة بكلاب بوليسية في محافظة بابل جنوب بغداد.

فيما أثار الفيديو ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل وعبر العديد عن رفضهم لهذا التصرف.

يذكر أن العراق يشهد منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر احتجاجات واسعة في البلاد للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

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