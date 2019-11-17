بالفيديو... أسد عملاق مشتعل يقفز فوق ملعب لكرة القدم في الأرجنتين

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أسد عملاق ملتهب يقفز على منصة مرتفعة في ملعب لكرة القدم في الأرجنتين أمام آلاف المتفرجين.

ويظهر في الفيدو أسد أحمر عملاق يقفز أعلى الملعب، ثم يتجول على المنصات العلوية، ليقفز لاحقاً أسفل الملعب مصدراً هديراً قوياً أمام المتفرجين ، مما أثار دهشة جمهور فريق “إستوديانتيس” الأرجنتيني،

و تم استخدام تقنية عروض “الهيلوغرام” أمام الجمهور الذين شاهدوا العرض من خلال تطبيق على هواتفهم أو على الشاشة الكبيرة، فيما استطاع المتابعون على شاشة التلفزيون مشاهته في البث المباشر.

وقد استخدم منتخب “إستوديانتيس” الأرجنتيني هذا العرض بمناسبة افتتاح الملعب الجديد للنادي في الأرجنتين.

يشار إلى أن هذه التقنية من التقنيالت المتطورة الجديدة التي أضافتها الكثير من الأندية على ملاعبها.

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