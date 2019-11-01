بالصور.. هذا ما عثر عليه زوجان أمريكيان في وجبة العشاء

عثر زوجان محظوظان خلال تناولهما وجبة العشاء في أحد المطاعم ، على لؤلؤة في إحدى المحارات.

وذكرت صحيفة ” نيويورك بوست” الأميركية بأنه خلال تناول الزوجين أنطون وشيريل شيرمر، وجبة المحار في أحد مطاعم المأكولات البحرية، شعر الزوج بجسم غريب في فمه، وعندما أخرجه، شعر بالدهشة الشديدة.

و كما اتضح فيما بعد، كان في إحدى المحارات لؤلؤة حقيقية ، بعثها لهما القدر هدية.

وأطلع الزوجان إدارة المطعم على الموضوع ، واتصلوا بمالك مزرعة المحار، الذي أكد أنّ هذه الحادثة لا سابقة لها خلال عمله الطويل في هذا المجال.

فيا قرر الزوجان ترك اللؤلؤة لصاحب المطعم الذي أكد أنه سيضعها في إطار جميل ويعلقها في المطعم لتجلب الحظ لكل زواره.