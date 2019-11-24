بالصور .. سفينة إنزال روسية تتوجه إلى سواحل سوريا

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أكدت وسائل إعلام روسية عبور سفينة الإنزال آزوف مضيف البوسفور التركي ، متوجهة ً إلى سواحل سوريا

ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا ً لـ سفينة الإنزال الكبيرة الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي وهي تعبر مضيف البوسفور باتجاه البحر المتوسط

وأكدت مواقع تركية أن “’آزوف” تتجه إلى ميناء طرطوس، حيث توجد قاعدة اللوجستيات التابعة للبحرية الروسية في البحر المتوسط. ويبدو أن السفينة محملة بشكل كبير.

وهذه هي المرة الثالثة التي تذهب فيها “آزوف” إلى سورية في الشهرين الأخيرين الماضيين والخامسة خلال العام.

ووصلت سفينة الإنقاذ “شاختيور” التابعة لأسطول البحر الأسود يوم الخميس الماضي إلى البحر المتوسط.

المصدر : وكالات

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