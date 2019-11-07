بالصور .. تعيين أول كلبة محامية في أمريكا وهذه مهامها

عينت كلبة من فصيلة “لابرادور” كمحامية بشكل رسمي من قبل النائب العام لولاية شيكاغو الأمريكية.

وانتشرت صور لـ ” كلبة ” تدعى “هاتي” وتبلغ من العمر عامين، على صفحة المحامي العام في مقاطعة كوك بولاية شيكاغو، كيم فوككس، وهي واقفة لتؤدي القسم.

و أفادت كيم فوككس بأنهم أقاموا حفل لها وحصلت على رخصة العمل والشهادة، ووقفت على ساقيها الخلفيتين وأقسمت لفرض القانون، مع وضع يدها اليمنى على الدستور.

والهدف من مهمة الكلبة هاتي هو طمأنة الأطفال والبالغين الذين يعانون من مشكلات عقلية والذين وقعوا ضحايا للاعتداء الجنسي والعنف.

و تعد “هاتي” أول كلبة تقدم الدعم العاطفي من خلال هذه المهمة، وستعمل كل يوم من الـ9 صباحاً حتى الـ5 مساءً لمساعدة البشر.