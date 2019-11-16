بالصور ... تعرف على الرجل الأكثر جاذبية لعام 2019

منحت مجلة “بيبول” الأمريكية لقب الرجل الأكثر جاذبية لعام 2019 للمغني الأمريكي الشهير جون ليجند.

حيث شكر المغني ليجند المجلة الأمريكية على اختياره لمنحه لقب “أكثر الرجال جاذبية لعام 2019 ” قائلاً: لا أعرف ماذا أقول، أود أن أشكر مجلة “بيبول” بالطبع، لكن أريد أيضاً أن أشكر بليك شيلتون، لأنني جلست بجواره طوال الأشهر القليلة الماضية، وتعلمت طرقه المثيرة”.

my secret is out. I have fulfilled my dream of having boned @people's sexiest man alive!! an honor!!!!! pic.twitter.com/xu7ygnhOZk — christine teigen (@chrissyteigen) November 13, 2019

بدورها، زوجته كريسي تايغن، عارضة الأزياء ومقدمة البرامج الأمريكية، هنأته عبر “تويتر” ، كما شاركت صورة الغلاف الخاصة بمجلة “بيبول” .

يشار إلى أن أشهر أغنيات جون ليجند الرومانسية، كانت “All of Me”، والتي صورها مع زوجته كريسي تايغن.

الجدير بالذكر أن المجلة كانت قد منحت اللقب للمرة الأولى عام 1985 للمثل الأسترالي ميل غيبسون ، وبعده عدد من النجوم مثل مارك هارمون وتوم كروز وبراد بيت وجورج كلوني وهاريسون فورد وجوني ديب وتشانينغ تاتوم وديفيد بيكهام وغيرهم .

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