بالصور… تسريبات هاتف جالكسي S11+ المزود بـ 5 كاميرات

بدأت تسريبات لتصميم سلسلة جالكسي S بالظهور مع نهاية العام وتمهيداً لإطلاق الهاتف الجديد في بداية عام 2020.

حيث انتشرت تسريبات لتصميم هاتف سامسونج جالكسي S11+ القادم مع بداية العام توضح وجود 5 كاميرات بالخلف وفلاش وكاميرا أمامية وحيدة.

وحسب التقارير، فإن الهاتف الجديد سيحمل عدسة أساسية مع مستشعر 108 ميجابايت، وسيكون قادرًا على تصوير فيديو بدقة فائقة جدًا 8K



كما من المرجح أن يأتي بتقنية الجيل الخامس 5G مع أحدث معالجات كوالكوم، وربما يأتي مع تقنية شحن سريع 25 واط على الأقل بعد أن لازمت تقنية الشحن السريع 15 واط لهواتف السلسلة في السنوات الماضية.

أما هاتف جالكسي S11، سيحمل كاميرا بثلاث عدسات متراصة عموديًا بالطرف العلوي وبجانبها سطر أخر مع عدسة رابعة وفلاش ومستشعر ضوئي.



وهو متشابه مع نسخة بلس من الأمام والأطراف وخاصة ثقب الكاميرا في الشاشة الأمامية.

و هاتف S11e، يحمل 3 كاميرات خلفية فقط متراصة عموديًا وبجانبها فلاش ومستشعر ضوئي.



ولم تكشف شركة سامسونج عن الموعد في العام القادم لإطلاق السلسلة الجديدة.

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