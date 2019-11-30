بالصور… تسريبات هاتف جالكسي S11+ المزود بـ 5 كاميرات

تكنولوجياجوال
بالصور... تسريبات لهاتف جالكسي S11+ المزود بـ 5 كاميرات

بدأت تسريبات لتصميم سلسلة جالكسي S بالظهور مع نهاية العام وتمهيداً لإطلاق الهاتف الجديد في بداية عام 2020.

حيث انتشرت تسريبات لتصميم هاتف سامسونج جالكسي S11+ القادم مع بداية العام توضح وجود 5 كاميرات بالخلف وفلاش وكاميرا أمامية وحيدة.

وحسب التقارير، فإن الهاتف الجديد سيحمل عدسة أساسية مع مستشعر 108 ميجابايت، وسيكون قادرًا على تصوير فيديو بدقة فائقة جدًا 8K

GALAXY_S11_PLUS_
كما من المرجح أن يأتي بتقنية الجيل الخامس 5G مع أحدث معالجات كوالكوم، وربما يأتي مع تقنية شحن سريع 25 واط على الأقل بعد أن لازمت تقنية الشحن السريع 15 واط لهواتف السلسلة في السنوات الماضية.

أما هاتف جالكسي S11، سيحمل كاميرا بثلاث عدسات متراصة عموديًا بالطرف العلوي وبجانبها سطر أخر مع عدسة رابعة وفلاش ومستشعر ضوئي.

Galaxy S11
وهو متشابه مع نسخة بلس من الأمام والأطراف وخاصة ثقب الكاميرا في الشاشة الأمامية.

و هاتف S11e، يحمل 3 كاميرات خلفية فقط متراصة عموديًا وبجانبها فلاش ومستشعر ضوئي.

S11e
ولم تكشف شركة سامسونج عن الموعد في العام القادم لإطلاق السلسلة الجديدة.

 

اقرأ المزيد: تعرفوا على أهم مواصفات هاتف S11 القادم من سامسونغ

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

فيسبوك تطلق تطبيقاً جديداً يتيح لك جمع الأموال

لمستخدمي واتس اب .. طريقة حماية الهواتف من الاختراق (فيديو)

3 طرق لاستعادة رسائلك المحذوفة على فيسبوك ماسنجر ……