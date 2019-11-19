بالصور … العثور على كلب بحواجب إنسان في سيبيريا

عثر مواطنون على كلب وهو يجول الشوارع في سيبيرياً بحثا عن مأوى يتميز بحواجبه التي تشبه إلى حد كبير حواجب الإنسان.

حيث وجد موظفون من مأوى للحيوانات كلب في أحد الشوارع، لديه حواجب سوداء ظنوا في بادئ الأمر بأنها عبارة عن مزحة قاسية فعلها أحد الأشخاص الذين لا يهتمون بالحيوانات.

فيما أكد الأطباء البيطريون أنها ليست مزحة بل هي حواجب حقيقية لدى الكلب.

وقرر موظفو مأوى الحيوانات أن يعطوا الكلب لفتاة تدعى أوكسانا بعد أن تأكدوا أنها ستعتني به كما ينبغي.

كما حصل الـ” كلب ” الذي أطلق عليه في البداية اسم “فريدا” نسبة للرسامة الشهيرة فريدا كاهلو المعروفة بحواجبها البارزة، على شعبية كبيرة بعد أن انتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي ليقدم الكثيرون عروضاً لتبنيه.

وأنشأت مالكة الكلب الجديدة حساباً له على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر صوره وأطلقت عليه اسم “بيتي”.

يشار إلى أنها حالة نادرة فلم يسبق أن رأى أحداً كلب لديه حواجب كالانسان.

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