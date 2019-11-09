بالصور... اكتشاف "كارثة" في رقبة مذيعة خلال لقاء تلفزيوني

رصدت إحدى المتابعات شيئاً مثيراً للاهتمام في مذيعة عبر الشبكة العاشرة الأسترالية خلال لقاء تلفزيوني مع أحد الضيوف.

وخلال متابعتها لقاء تلفزيوني للإعلامية أنطوانيت لطوف عبر الشبكة العاشرة الأسترالية ، لاحظت المُتابعة ويندي مكوي كتلة بارزة في رقبة المذيعة أثارت قلقها ، ولم تتردد في إرسال ملاحظة عاجلة لها وقد ظهرت أهميتها الشديدة على الفور.

و أفادت مكوي بأن هذه الكتلة ذكرتها بأحد أصدقائها الذي عانى ورماً في عنقه، مما دفعها للتحرك على الفور وأرسلت رسالة إلى مذيعة البرنامج تتساءلت خلالها بقيامها لفحص في غدتها الدرقية.

وعلى الفور نقلت الرسالة للمذيعة، وهي متزوجة ولديها طفلان، التي شاهدت المقابلة مجدداً، وانتابها الذعر لدى ملاحظة الكتلة البارزة في الجانب الأيسر من عنقها، لا سيما أن لديها تاريخ عائلي من سرطان الغدة الدرقية، لذا ذهبت فوراً لرؤية طبيبها.

و بعد 3 اختبارات دم وإجراء أشعة بالموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، تم تشخيص المشكلة بأنها مصابة بأحد أمراض نقص المناعة الذاتية، فيما تبين أن الكيس يحتاج إلى جراحة فورية.

فيما أشارت لطوف إلى أن كيسها، الذي يقع مباشرة فوق الحنجرة، لم يكن سرطانياً، لكن حتى النمو الحميد له يمكن أن يسبب ضرراً خطيراً إذا ترك دون علاج.

كما وجهت لطوف الشكر للسيدة مكوي على اهتمامها، في منشور مؤثر على موقع “إنستغرام”.