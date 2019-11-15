بالصور... أول عالم فلك كفيف في ألمانيا وهذه طريقته لرؤية الكون

أفادت الجمعية الفلكية الألمانية عن عالم كمبيوتر كفيف بمعهد كارلسروه للتكنولوجيا بألمانيا، وهو مولع بإجراء أبحاث حول الفضاء الخارجي.

يافوريك هو عالم فلك كفيف ، وقد ألف كتاباً خاصاً به بعنوان “أعمى أمام النجوم: طريقي كفلكي”.

كما يطور أيضاً مواد مبتكرة مثل نماذج بطريقة الطابعة ثلاثية الأبعاد، وخرائط للنجوم يمكن التعرف على محتوياتها عن طريق اللمس التي تسهل على فاقدي البصر “رؤية النجوم”.

وحول طريقته لاكتشاف الكون وهو فاقد البصر يقول يافوريك بأن “لا يمكن من الناحية النظرية رؤية أكثر من 4 أو 5% من الكون، والباقي عبارة عن مادة سوداء لا يمكن على أي حال لأحد أن يراها، سواء للأشخاص العاديين أو لذوي الاحتياجات”.

و شعر يافوريك بالولع بالفلك منذ طفولته، في البداية من فيلمي “ستار تريك” و”حرب الكواكب”، ثم في وقت لاحق من المواد العلمية والدراسة المكثفة للكتابات المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح العالم بأن الحقائق الفلكية يمكن سماعها، ويقول إن أي نوعية من البيانات العلمية مثل مدارات الكواكب يمكن نقلها عن طريق الصوت، فكل مدار له صوت مختلف.

و أضاف بأن مدار عطارد بيضاوي الشكل للغاية ويمكن التعرف عليه بصوت صافرة حاد، بينما يمكن التعرف على كوكب المشترى بصوت منخفض للغاية ، كما أنه من الممكن سماع الانفجارات الشمسية أو صوت نجم مشع بالنبضات من الأرض بفضل الموجات المغناطيسية القوية لديها.

فيما أكد عالم الفيزياء ماركوس بويسل من معهد هايلدبرج للفلك أنه لا يمكن أن يكون فقد البصر عقبة أمام دراسة الفلك، فالعلوم الفلكية تنفصل إلى حد كبير عن مراقبة النجوم بالعين المجردة.

كما أن يافوريك يعلم ما هو ملمس الكواكب، إذ يحتوي مكتبه على طابعات ثلاثية الأبعاد لمختلف الأجرام السماوية التي يعرضها أثناء محاضراته للطلاب.

يشار إلى أنه قبل الكشف عن الصورة الأولى المبهرة لثقب أسود في أبريل الماضي، قال يافوريك وقتها: “أيها الناس، هذه الصورة ستبدو مثل كعكة مستديرة”، وقد كانت كذلك بالفعل وصدقت توقعاته.

الجدير بالذكر أنه لا يوجد حتى الآن فلكي مهني محترف أعمى في ألمانيا.

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