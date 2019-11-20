بالتفاصيل ... كيف حول رأس دمية حياة أسرة بريطانية إلى جحيم (صور)

نشرت أم بريطانية قصة عبر صفحتها على فيسبوك حول رأس دمية قلب حياتها وحياة طفلها وحولها إلى جحيم.

حيث أفادت الأم لاريني كلارك (22 عامًا) من مدينة ساندرلاند البريطانية، بأن رأس الدمية كان يساعد رضيعها على النوم بهدوء، لكن مع مرور الوقت وتواجده الدائم مع الرضيع بدأت تظهر المشاكل.

وبدأت القصة عندما كانت الأم تعاني من محاولتها جعل رضيعها هاري (14 شهرًا) ينام؛ خاصة أنه لا ينام إلا إذا شد شعر أمه ويظل يفعل هذا لوقت طويل حتى يستغرق في النوم وتستطيع الأم سحب شعرها من بين أصابعه، وأن الأم أصبحت تعاني من الصداع بسبب شد هاري لشعرها.



فيما اقترحت مصففة شعر بأن تستخدم الأم رأس دمية لديها شعر، بشعر يشبه شعر الأم، وتضعه للرضيع هاري لمساعدته على النوم، ونجحت الخطة.

لكن ظهرت لها مشكلة أخرى عندما تعلق رضيعها برأس الدمية والتي أسماها “بابا”، فأصبح لا يتناول طعامه إلا بصحبتها، ولا ينام ظهرًا أو ليلًا إلا بوجودها، وعندما يخرج مع أمه لا يخرج دون أن يصطحب معه ، مما أثار حيرة جميع من رآه حول تواجد الرأس الغريب مع الطفل.

فحاولت الأم أن تبعدها عنه لكنه كان يصرخ ويبكي حتى تعيدها إليه.

وفي النهاية أصبحت هذه الدمية كالكابوس في حياتهم، ولم تجد حل حتى الآن لتتخلص منها.

كما حذرت الأم جميع الآباء من تعريض أطفالهم، في سن مبكرة للدمى ،وذلك خشية تعلق الأطفال بأشياء أو أشخاص غير مرغوب فيهم.

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