باستخدام غاز الهيليوم … طالب جامعي ينهي حياته في تركيا

حوادثمنوعات
باستخدام غاز الهيليوم ... طالب جامعي ينهي حياته في تركيا

عمد طالب في العشرين من عمره على إنهاء حياته باستخدام غاز الهيليوم في غرب تركيا.

وذكرت صحيفة “هبرلار” التركية بأن طالب يبلغ من العمر 20 عاماً ، يدرس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة جاناكالي أونسيكيز ، و يعيش مع عائلته في المنزل ، أقدم على فتح غاز الهيليوم داخل غرفته مما أدى إلى وفاته.

فيما أوضحت والدته بأنها دخلت إلى غرفة ابنها لإيقاظه وتفاجأت بالمشهد عندما رأته ملقى على سريره دون حراك.

و أسرعت والدته على الفور وأبلغت الشرطة وطلبت الإسعاف الذي وصل إلى المكان بسرعة.

وبدأ التحقيق في الحادثة ، و تم إرسال جثته إلى معهد الطب الشرعي في إسطنبول.

 

 

اقرأ المزيد : في اسطنبول : طبيب تركي يطلق النار على زوجته

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

تركيا .. ضرب مبرح لعامل سوري لأنه طالب بأجره !

ظاهرة غير عادية في مصر … المواطنون يشتكون من هجوم…

معلمة تنهال بالضرب على إحدى الطالبات بطريقة وحشية (فيديو)