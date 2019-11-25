انستغرام يشن حرباً ضد “العري” ويحظر الآلاف

يشن تطبيق انستغرام حرباً على المئات من النجمات الإباحيات في العالم ، وصف البعض بأنها حرب ضد “العري”.

وكشفت صحيفة “الديلي دوت” بأن تطبيق إنستغرام قد حذف المئات من الحسابات الخاصة بعدد كبير من نجمات الإباحية في العالم.

حيث عدل انستغرام على قواعد الإرشادات والخصوصية الخاصة بالتطبيق، بحيث لا تظهر تلك الصور العارية مجددا.

كما أتاح نظاماً جديداً للاحتجاج والطعن على عمليات “الحظر” الجديدة لحسابات نجمات الإباحية.

فيما أفادت رابطة الفنانات الإباحيات بأن “إنستغرام” حذف أكثر من 1300 حساب حتى الآن، في محاولة لحظر “العري” على منصة التواصل الاجتماعي.

ولا يزال إنستغرام يطرد الحسابات من المنصة على الرغم من الاعتراضات من قبل النجمات الإباحيات.

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