انستغرام بصدد اختبار ميزة تتعلق بالفيديوهات لمواجهة تطبيق تيك توك

يختبر تطبيق انستغرام ميزة جديدة تتعلق بالفيديوهات وهي ميزة يستخدمها حالياً تطبيق تيك توك الصيني المنافس له .

وقالت شركة فيسبوك إنها بدأت باختبار ميزة Reels على تطبيق انستقرام في البرازيل على أمل وصولها إلى مختلف أنحاء العالم .

ميزة انستغرام الجديدة :

تسمح الميزة الجديد لمستخدمي التطبيق إنشاء مقاطع فيديو لمدة 15 ثانية مع مقاطع موسيقية ومن ثم نشرها ضمن القصة.

تلك المقاطع سيصبح بإمكان المستخدم إظهارها في قسم خاص لأعلى المقاطع الشبيهة باسم “Top Reels” ضمن قسم الاستكشاف “إكسبلورر”.

كمت بإمكان مستخدمي التطبيق ومن خلال هذه الميزة ، تصوير فيديوهات قصيرة و اختيار مقطع موسيقي من المكتبة ونشرها ضمن القصة “ستوري”.

وفي حال كان المستخدم يرغب بمشاركة تلك المقاطع فقط مع أصدقائه، فيمكنه الآن ذلك عبر الرسائل الخاصة .

انستغرام تقلد تيك توك !

تعتبر الميزة الجديدة التي سيعتمدها انستقرام ، هي نفسها التي يقدمها تطبيق تيك توك بشكل أساسي من خلال إتاحة الفرصة للمستخدمين لتصوير مقاطع فيديو قصيرة وتعديلها عبر المنصة.

ولم يقف الأمر عند هذه الميزة فقط ، فشركة انستغرام تعمل على ميزة أخرى تسمى Scenes شبيهة تمام لتيك توك ، والتي بدورها تتيح تصوير وتعديل مقاطع الفيديو ومشاركتها على الصفحة الرئيسية وليس القصة فقط، بحيث ستوفر أدوات للتعديل على المقاطع خلال الفترة القادمة مثل تسريع الفيديو واستخدام تأثيرات عليه.