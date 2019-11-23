انخفاض عدد الحمير حول العالم بسبب ما تفعله الصين

باتت الحمير مهددة بالانقراض بسبب تزايد حالات ذبحها في الصين .

وارتغعت وتيرة ذبح الحمير لتلبية الطلب المتزايد على تصنيع دواء صيني، حيث تحتاج الشركات الصينية إلى 4.8 مليون من جلود الحمير سنويا، لتصنيع دواء يسمى ejiao ويستخدم في علاج حالات مرضية مثل الأرق والصداع والسعال.

و تحتوي جلود الحمير على الجيلاتين المطلوب لتصنيعه، فيما تطالب منظمات حقوق الحيوان، بإعادة النظر في الأمر والبحث عن بدائل.

كما انطلقت تحذيرات تفيد بتراجع أعداد الحمير في العالم إلى النصف في غضون خمس سنوات.

حيث تراجع عدد الحمير في الصين بنسبة 72 في المئة.

فيما ترى منظمات بإمكانية سد حاجة الطلب في الصين بزيادة مزارع الحمير لكن الأمر سيحتاج إلى وقت طويل كون الحمير من الحيوانات البطيئة للغاية في التكاثر والحمل.

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