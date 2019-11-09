لتجنب امراض القلب .. إليكم عدد مرات الجري الموصى بها

حدد فريق من العلماء عدد مرات الجري التي تجنب الأشخاص امراض القلب و السرطان والتي قد تغير نظرة البعض تجاه هذا النشاط.

وذكر موقع “فيستي. رو” أن فريق دولي من العلماء نشر نتائج دراسة تفرح هواة الجري و التمارين الرياضية .

ولفت الموقع إلى أن فوائد هذه الرياضة في تخفيض خطر الموت وبصورة خاصة من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان كانت مجهولة أو غير واضحة .

تجنب امراض القلب و السرطان

وحددت الدراسة عدد مرات الجري التي يجب على الشخص تنفيذها لإطالة عمره وتجنب الإصابة في امراض القلب و السرطان .

وقام العلماء بدراسة نتائج 14 دراسة شارك فيها أكثر من 232 ألف شخص تم جمع معلومات عن أنماط حياتهم على مدى 5-35 سنة، و توفي خلال تلك الفترة حوالي 30 ألفا شخص منهم.

وتبين من خلال تحيليل تلك النتائج أن عدد مرات الجري خفض خطر الموت بنسبة 27% ، مقارنة بين الرجال والنساء الذين لم يمارسوا الجري نهائيا .

امراض القلب وخطر الموت :

وفيما يتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان ، فإن انخفاض خطر الموت بسببها كانت لدى ممارسي هواية الجري 30% و23% على التوالي.

وأشاروا حول هذه النقطة إلى أنه لإطالة العمر لا يتطلب تسجيل أرقام قياسية وزيادة وتيرة التمارين وسرعة الجري.

وتبين أيضاً أن قلة مرات الجري التي لا تقل مدتها عن 50 دقيقة ، وسرعة أقل من 9 كيلومتر في الساعة ، له تأثير إيجابي على الصحة، فضلاً عن التأكيد أن مدة التمارين القصيرة هي خيار جيد لمن لا يمكنه إطالة مدة التمرين.