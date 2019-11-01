امرأة حامل بالشهر الثالث تنصدم لما وجد في بطنها

أدى فحص طبي روتيني لامرأة حامل في شهرها الثالث إلى اكتشاف ورم سرطاني خطير في رحمها.

وبعد مضي 12 أسبوعاً على انتفاخ بطنها، اكتشفت فيكتوريا جونستون، وزوجها مارك، أنّها لم تكن حامل وأنّ ورماً سرطانياً كان يتضخم في رحمها.

و اكتشف الأطباء في في مستشفى دورست البريطانية، كتلة من الخلايا غير الطبيعية داخل الرحم ، تبين بعد الفحص أنها سرطانية غير حميدة.

وأعربت فيكتوريا عن سعادتها بحملها وإنجابها لطفل ثاني ، لكنها شعرت بالصدمة بعد أن تبين أن الجنين كان ورماً سرطانياً خبيثاً يكبر داخل الرحم .

و تلقت فيكتوريا العلاج الكيميائي لأشهر طويلة ، وستخضع للمراقبة بشكل منتظم لعشرة أعوام مقبلة.