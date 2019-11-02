امرأة تكتشف مفاجأة خطيرة بالصدفة وهي تنظر لصورتها

تفاجئت امرأة بإصابتها بمرض خطير خلال مشاهدتها لأحد صورها التي التقطتها خلال رحلة سياحية.

وذكر موقع “جلوبال نيوز” بأن امرأة بريطانية اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي بفضل صورة التقطتها بكاميرا حرارية خلال زيارتها لمعلم سياحي في العاصمة الإسكتلندية إدنبرة.

وكانت السيدة “بال جيل” في رحلة وقررت التقاط صورة حرارية أثناء زيارة المعلم السياحي المعروف بالحيل البصرية “كاميرا أوبسكيورا”.

حيث لاحظت “جيل” تغير لون صدرها الأيسر، لتجري بحثاً عرفت منه أن الكاميرات الحرارية يمكن استعمالها في تشخيص السرطان.

وعلى الفور زارت طبيباً مختصاً ليخبرها بأنها مصابة بمرض سرطان الثدي، لكن لحسن الحظ في مراحله الأولى.

يشار إلى أن الكاميرات الحرارية تستعمل لقياس درجة حرارة سطح الجلد دون إشعاعات، وبما أن الخلايا السرطانية تتكاثر بسرعة لتدفق الدم فيها أسرع ترتفع درجة حرارة الجلد فوقها ويتغير اللون خلال التصوير الحراري.