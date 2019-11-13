اليانسون .. فوائد في علاج عدة أمراض بينها تعديل ضغط الدم

يعد اليانسون نبات عشبي، يستعمل لعلاج العديد من المشاكل الصحية من بينها مشكلة ضغط الدم حيث يتّكل على هذه العشبة كدواء في مختلف الحالات .

يتألف اليانسون من ساق رفيعة ومضلعة، تنبثق منه فروع تحمل أوراقاً مسننة ، وهذه الأخيرة تنتهي بأزهار بيضوية الشكل، عندما تنضج تظهر في داخلها بذور صغيرة بنية اللون.

اليانسون و ضغط الدم

يحتوي اليانسون على العديد من المركبات العضوية والفيتامينات والمعادن الأساسية لمساعدة الجسم على أداء مهامه بشكل جيد.

ومن المشكلات التي يساهم اليانسون في حلها نذكر تعديل مستوى ضغط الدم ، والحماية من اضطراباته ، وذلك يكون من خلال شرب كوب من مغلي اليانسون بشكل يومي.

بعيداً عن ضغط الدم .. فوائد اليانسون بشكل عام

إضافة إلى تعديل ضغط الدم، وكما ذكرنا آنفاً، اليانسون هو من الأعشاب التي تساعد في حل الكثير من المشكلات الصحية ، وفي ما يلي أبرز فوائده:

– يعمل اليانسون على حماية المعدة من مختلف الاضطرابات التي يمكن أن تتعرض لها ، فهو قادر على تسكين وإراحة عضلات البطن والمعدة.

– يعالج اليانسون نوبات الصداع، وضيق التنفس والغثيان.

– في حال الإصابة بنزلة برد، يساعد اليانسون في طرد البلغم ، يساعد في تطهبر الأحبال الصوتية والتخلص من بحة الصوت، كما أنه يساهم في الشفاء من السعال الناج عن الأنفلونزا ونزلات البرد.

– يساهم اليانسون في طرد الغازات وفي علاج مشاكل الجهاز الهضمي ويمنع المغص.

– يزيد من صلابة العظام ويمنع هشاشتها، كما أنه يسهل على الجسم عملية امتصاص المعادن والعناصر الغذائية الضرورية له من مصادرها الغذائية.

– يعزز عمل جهاز المناعة فيحمي الجسم من الإصابة بالأمراض ، يخفف من التهابات اللثة، ومن أوجاع الحيض، ويساعد على النوم العميق والمتواصل.