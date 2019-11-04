هل تعد الملابس الضيقة أحد أسباب العقم عند الرجال ؟

تنتشر موضة الملابس الضيقة لدى النساء والرجال على حد سواء، ما يدفع إلى شرائها وارتدائها بشكل مستمر في حين أن هذا النوع من الملابس يمكن أن ينتج عنه العقم أحيانا .

كما يمكن لهذا النوع من الملابس أن يؤثر سلبا على الصحة العامة للجسم وخصوصا الجنسية منها.

هل تسبب الملابس الضيقة العقم للرجال؟

ارتفاع درجة حرارة الخصيتين

إن الملابس الضيقة وخصوصا الجينز تعرض الخصيتين للحرارة المرتفعة ، حيث تبلغ درجة حرارة الخصيتين الطبيعية 35 درجة وهي أقل من حرارة الجسم وذلك لوجود الخصيتين خارج تجويف البطن في كيس الصفن، وبدوره يعمل كيس الصفن كمنظم لحرارة الخصيتين فيتمدد في الصيف وينكمش في الشتاء.

وتعريض الخصيتين إلى درجة حرارة مرتفعة طوال الوقت من شأنه أن يضر بوظيفتهما ما يؤثر سلبا على الحيوانات المنوية وبالتالي قد يسبب العقم.

رفع خطر الإصابة بدوالي الخصية

تزيد احتمالية الإصابة بالدوالي مع الارتداء المستمر للملابس الضيقة التي تضغط على الأعضاء التناسلية، وذلك لأن هذه الملابس تساهم في تضييق الأوعية الدموية.

لذلك، ينصح بتجنب ارتداء الملابس الضيقة أو الاستحمام بماء ساخن قدر الإمكان، وعدم التواجد في أماكن ترتفع فيها الحرارة كالأفران والمصانع ، لأنها مِن العوامل الأخرى التي تؤدي إلى زيادة حرارة الخصيتين وبالتالي تزيد من خطر الإصابة الدوالي التي بدورها تزيد من تدفق الدم إلى الخصية وتسبب زيادة الحرارة فيها.

إعاقة إنتاج الحيوانات المنوية

في حال ظلت درجة حرارة الجسم الداخلية مرتفعة جراء ارتداء الملابس الضيقة بشكل مستمر، سيحول الأمر دون إنتاج الحيوانات المنوية حتى تعود حرارة الجسم إلى المعدل الطبيعي لها، وربما يستمر الأمر عدة أشهر حتى تتم إعادة إنتاج الحيوانات المنوية بشكل عادي ، الأمر الذي قد يؤدي إلى العقم.

التسبب بعدوى فطرية

في بعض الأحيان، يمكن أن تؤثر الملابس الضيقة على صحة وسلامة الجسم، حيث تشجع نمو البكتيريا في درجة حرارة مرتفعة وعدم تهوية الجسم، وبالتالي تدخل هذه البكتيريا مسببة عدوى فطرية، ما يرتبط بقلة إنتاج الحيوانات المنوية أيضا وبالتالي التأثير سلبا على الصحة الإنجابية.

تفادي العقم ..

للحفاظ على الصحة الإنجابية وتفادي احتمال الإصابة بالعقم، لا يكفي الابتعاد عن بعض العادات السيئة الشائعة كالتدخين بل يتطلب الأمر اختيار أنواع معينة من الملابس والابتعاد عن الضيق منها.