اللاعب السوري ماهر السيد يتلقى رسالة تهديد ورصاصة.. ماذا كتب فيها وكيف رد؟

انتخب قبل أيام قليلة ماهر السيد رئيساً لنادي الوحدة في سوريا ، متفوقاً على الرئيس السابق غياث الدباس، لكن هذه الانتخابات لم تمر بسلام.

ونشر اللاعب السوري السابق ماهر السيد، على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، صورة لرسالة تهديد وصلته مرفقة برصاصة، وجدها أمام منزله.

وكتب في الرسالة “لاتفرح كتي أيامك معدودة وهاد أول إنذار إلك شفهي ياسيد ريح حالك وتروك النادي أحسن إلك والقادم إذا ما فهمت أعظم”.

وعلق السيد قائلا: “عندما أجد في الصباح الباكر عند باب بيتي مثل هذه الرسالة مرفقة برصاصة”.

مضيفا “ذلك لن يزيدني إلا إصراراً على المضي قدما في المهمة الصعبة التي شرفني محبي نادي الوحدة بها”.

وأكمل ماهر السيد “أيا كان من وراء هذا التهديد أقول له.. حياتي ومماتي بيد الخالق العظيم وليس بأيديكم”.

وتابع “فزيدوا في أعمالكم السيئة حتى يزيد الله تعالى من حسناتي.. كن مع الله ولا تبالي”.

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وحصل ماهر السيد على 218 صوتاً، مقابل حصول غياث دباس على 199 صوتاً.

مراسلون – رياضة