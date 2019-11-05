الكويتية حليمة بولند ترقص وسط الرجال .. وتثير استياء المتابعين ( فيديو )

لا تكفُّ الفنانة والإعلامية الكويتية حليمة بولند عن استفزاز المتابعين من خلال الإطلالات الجريئة التي تعتمدها في الظهور ، والفيديوهات الجدلية التي تنشرها عبر حسابها الخاص في تطبيق سناب شات .

ونشرت حليمة مؤخراً شريط فيديو من إحدى المناسبات الخاصة ، ظهرت خلاله وهي تحمل سيفاً في يدها وترتدي عباءة طويلة تشبه في تصميمها القفطان المغربي ، حيث حاولت الرقص بين عدد من الرجال .

وأثار الفيديو موجة من الانتقادات اللاذعة وصلت إلى حد الشتمِّ والسبّ ، خاصة عبر الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق Instagram .

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند أثارت الجدل مؤخراً بسبب وصفها المشهد في الحرم النبوي بأسلوب مليء بالدلع والغنج ، وذلك من خلال مقطع فيديو قصير وثقت خلاله زيارتها إلى الحرم النبوي الشريف .