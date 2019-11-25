الكويتية حليمة بولند تتجرأ وتظهر في حوض السباحة ( فيديو )

تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لانتقاداتٍ واسعة ، عقبَّ نشرها شريط فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على تطبيق ” سناب شات ” .

ظهرت فيه وهي تستلقي داخل حوض الاستحمام ثمَّ في حوض السباحة ، وأرفقت الفيديو بتعليق : ” هذا وضعي حالياً … وأنا أسمع القصص التي يؤلفونها عني … وأخباري التي أنا لا أعرفها عن نفسي … ” .

وأثار المقطع ضجة كبيرة وصلت إلى حد الشتمِّ والسبّ ، خاصة عبر الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق Instagram .

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند أثارت الجدل مؤخراً بسبب وصفها المشهد في الحرم النبوي بأسلوب مليء بالدلع والغنج ، وذلك من خلال مقطع فيديو قصير وثقت خلاله زيارتها إلى الحرم النبوي الشريف .