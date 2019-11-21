الكشف عن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية

ظهرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر صاحب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول”.

وبحسب الصورة فإن الفائز بالجائزة لهذا العام، هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بحصوله على 578 نقطة.

وحل في المرتبة الثانية الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول برصيد 570 نقطة، ثم سيحل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة ثالثا برصيد 499 نقطة.

وجاء السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول رابعاً، ثم المصري محمد صلاح حيث حصد الأول 322 نقطة، بينما اكتفى صلاح بالحصول على 207 نقاط.

وحل البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي في المرتبة السادسة بعدما حصد على 199 نقطة وتلاه حارس ليفربول أليسون بيكر برصيد 163 نقطة.

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وستقدم الجائزة في العاصمة الفرنسية باريس، خلال حفل سيقام يوم الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

مراسلون – رياضة