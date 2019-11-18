الكشف عن موقف ليونيل ميسي من المشاركة في مباراة اعتزال نجم السعودية ياسر القحطاني

قد يكون نجم برشلونة ليونيل ميسي مفاجأة مباراة اعتزال نجم منتخب السعودية السابق ياسر القحطاني خلال الفترة القادمة.

وكشفت صحيفة “أس” أن مهرجان اعتزال القحطاني، سيقام في ديسمبر/ كانون الأول المقبل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.

وسيشارك في المباراة كل من الإيطالي أندريا بيرلو، والهولندي روبن فان بيرسي، والكاميروني صامويل إيتو، والإيطالي فرانشيسكو توتي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية “هناك العديد من نجوم الكرة العالمية سيشاركون في المهرجان ومن يدري؟ ربما يكون على رأسهم ليونيل ميسي”.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عقد جلسة مع ميسي، قبل مباراة الأرجنتين والبرازيل الجمعة الماضية في السعودية.

شاهد أيضاً: ليونيل ميسي وزملائه في المنتخب يغادرون من السعودية إلى “إسرائيل”

وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين بهدف ميسي على البرازيل.

مراسلون – رياضة