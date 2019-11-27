الكشف عن مدة غياب نجم ريال مدريد هازارد .. هل سيلعب أمام برشلونة؟

كشف ريال مدريد في بيان رسمي طبيعة إصابة نجمه البلجيكي إيدين هازارد ، التي تعرض لها خلال مباراة باريس سان جيرمان، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومع حلول الدقيقة الـ 61 من زمن المباراة، تعرض هازارد لتدخل عنيف من لاعب سان جيرمان توماس مونييه.

وبعد ذلك استبدال مدرب الريال زيدان نجمه البلجيكي، وأدخل الويلزي غاريث بيل بديلاً له.

وقال النادي إن: “البلجيكي يعاني من ورم خارجي في القدم اليمنى، بعد التدخل القوى من لاعب باريس سان جيرمان”.

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في المقابل أوضحت صحيفة “آس” أن هازارد سيغيب عن 10 أيام، وبالتالي سيلعب في “الكلاسيكو” 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

مراسلون – رياضة