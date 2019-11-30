الكشف عن تفاصيل إصابة نجم منتخب سوريا عمر السومة ومدة غيابه

رياضة
الكشف عن تفاصيل إصابة نجم منتخب سوريا عمر السومة ومدة غيابه

كشف نادي الأهلي السعودي، عن تعرض نجمه عمر السومة لاعب منتخب سوريا، إلى إصابة بالفتق الرياضي، ستبعده عن الملاعب لمدة شهر.

وقال الأهلي إن: “الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها السومة، أثبتت تعرضه للفتق الرياضي، الذي يستوجب التدخل الجراحي”.

وسيغادر السومة إلى مدينة ميونخ بألمانيا، لإجراء الجراحة العاجلة الخميس المقبل، على يد الطبيبة أوليريك مشوق.

وشعر نجم الأهلي بآلام أسفل البطن، خلال الحصة التدريبية الأربعاء، ليتم الكشف عن تعرضه لإصابة.

وعقب الجراحة سيدخل السومة، في برنامج علاجي وتأهيلي، يستمر لمدة من 3 إلى 4 أسابيع.

هل سيشارك عمر السومة في مباراة اعتزال ياسر القحطاني ؟

وسجل الدولي السوري سجل ستة أهداف في الدوري السعودي، كما أحرز سبعة أهداف في التصفيات الآسيوية.

مراسلون – رياضة

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