الكشف عن إمكانية مشاركة نجم منتخب مصر محمد صلاح في مباراتي كينيا وجزر القمر

لن يشارك النجم المصري محمد صلاح ، في مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بسبب الإصابة

وأعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر عدم جاهزية محمد صلاح ، بعد الكشف عليه وإجراء الفحوصات المكثفة.

ويعاني صلاح بعد إصابة، تعرض لها خلال لقاء قمة الدوري الانجليزي الممتاز بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي.

وعلى إثر ذلك لم يشارك صلاح (27 عاما)، في تدريبات المنتخب على استاد برج العرب على مشارف الإسكندرية.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم: “أكد صلاح على رغبته الشديدة في المشاركة لولا ظروف الإصابة والتي تحتاج لفترة علاج للتعافي”.

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وتلعب مصر أمام كينيا يوم الخميس ضمن الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة السابعة، قبل أن تحل ضيفة على جزر القمر يوم الاثنين المقبل.

مراسلون – رياضة