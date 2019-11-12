الكركم يحل مشاكل منطقة حول العينين .. إليكم وصفات سهلة

تحتاج عدة مناطق بالجسم لاهتمام خاص واللافت أن بعض التوابل مثل الكركم يمكن أن تساعد في العناية بتلك المناطق.

وتعد منطقة حول العينين من أكثر المناطق التي تحتاج الى الاهتمام ، نظراً لما تتركه من انطباع لدى الاشخاص بالجاذبية والجمال ، الا ان هناك العديد من الأمور التي قد تظهر في هذه المنطقة تؤدي الى افساد المظهر الخارجي ، ما يدفع الكثيرين الى ايجاد الحلول السريعة لها.

فوائد الكركم لمنطقة حول العينين

يحتوي الكـركم على العديد من الخصائص الرائعة لمحاربة الهالات السوداء ، فالفيتامينات الموجودة فيه تجعله من العلاجات الفورية للحفاظ على نضارة هذه المنطقة من الجسم ومن هنا نقدم لكم عدداً من الوصفات التي تساعد على الحصول على افضل النتائج:

– الكركم وعصير الاناناس:

يكفي خلط نصف ملعقة من مسحوق الكـركم مع القليل من عصير الأناناس ، ووضعها حول العين لمدة لا تقل عن 10 دقائق يومياً ، على ان يتم بعدها شفط العين بالماء الدافئ لتحصلوا على نتائج مبهرة بعد فترة.

– الكركم وعصير الليمون:

تخلط رشة من بودرة الكـركم مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون جيداً ثم يضاف الى الخليط ملعقة صغيرة من شراب أو عصير الطماطم ورشة من بودرة الحمص المطحون .

وبعد مزج الخليط جيداً يتم وضعه تحت العينين على الهالات السوداء ، وبإمكانكِ وضعه فوق الجفنين أيضاً.

مع الحرص ألاّ يدخل أي من الخليط داخل العينين ، ويترك لمدة 10 دقائق فقط، ثمّ يزال بواسطة الماء الفاتر المائل إلى البرودة.

وبعد تكرار الخلطة مرتين في الأسبوع على الاقل ستكتشفون النتائج المبهرة ان لناحية ازالة الهالات السوداء حول العين ، او لناحية شد العين واعادة اللمعان والبريق لها.