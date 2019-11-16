الكابتن ماجد يعود للشاشة العربية بموسم جديد .. إليكم موعد العرض

تعتزم قنوات MBC عرض حلقات جديدة من المسلسل الكرتوني الشهر ، الكابتن ماجد ، حصرياً على شاشة MBC3 للأطفال .

وتم الإعلان عن ذلك خلال افتتاح معرض “أنمي” السعودية حيث تمت مفاجئة الجمهور بأنه تم توقيع اتفاقية بين مؤلف المسلسل يويشي تاكاهاشي ، ورسام شخصيته الرئيسية مع القناة.

وجاء في الإعلان المذكور أنه سيصار إلى بث مسلسل الكابتن ماجد في شهر ديسمبر المقبل، على أن يتغير اسمه إلى “كابتن توسوباسا”.

مدير قناة MBC3 رحب بهذه الاتفاقية، وأضاف: “لطالما رسم الكابتن سوباسا ، المعروف بـ ماجد ، الابتسامة على وجوه أجيال متعاقبة من الأطفال واليافعين في عالمنا العربي، وكان له فضل في إدخال حب كرة القدم والحماسة والتنافس الرياضي إلى قلوب الملايين من الأطفال “.

وللكابتن ماجد حكايات طويلة مع جيل سبيستون ، الذين في العقد الثالث والرابع من أعمارهم الآن، إذ نشأوا على مشاهدته بحلقاته المدبلجة إلى العربية.

يذكر أنّ مسلسل الكابتن ماجد ياباني الأصل ويروي قصة بطل يعشق كرة القدم ، من دون أن يخلو بطبيعة الحال من المبالغة لا سيما في ما يتعلّق بتسديد الضربات البعيدة، وأدت شخصية ماجد السورية أمل حويجة.