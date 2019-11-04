الفنانة هبة نور تتألق بفستان مزركش ( صور )

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نشرت الفنانة هبة نور مجموعة من الصور الجديدة عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، استعرضت من خلالها إطلالتها أثناء حضورها إحدى المناسبات الخاصة .

تألقت هبة بفستان طويل ذو تصميم كلاسيكي من الأعلى ومزركش بالقماش من الأسفل مُصمم من قبل أسعد خلف ، نسقته مع مجموعة من الحُليِّ والمجوهرات الناعمة .

وصففت شعرها بشكلٍ منسدل على الأكتاف ، بينما اعتمدت مكياج الوجه الهادئ بتدرجات الألوان الترابية ، وأرفقت الفنانة السورية المنشور بشكرٍ موصولٍ إلى كل من ساهم في إنجاز إطلالتها .

وكانت هبة نور اعتذرت مؤخراً عن المشاركة في المسلسل الاجتماعي ” يا مالكاً قلبي ” وأعلنت عن الأمر عبر لقاء إذاعي أجري معها على أثير إذاعة ميلودي FM .

يذكر أن الفنانة السورية تتحضر للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل ” حرملك ” حيث ستستمر في تقديم شخصية زمردة التي جسدتها خلال الموسم الأول من العمل ، كما أنها بدأت بتصوير مشاهدها في المسلسل الكوميدي ( ببساطة ) .

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