مي عز الدين تعود وتكشف عن تعرضها لأزمة نفسية ( صورة )

أخبار الفن
مي عز الدين

فاجأت الفنانة مي عز الدين المتابعين بعودتها إلى منصات التواصل الاجتماعي ، عُقب فترة من الغياب بسبب أزمة نفسية عانت منها على أثر بعض التعليقات السلبية الجارحة التي طالتها قبل أشهر .

ونشرت مي صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستقرام ، بدت خلالها بإطلالة شبابية كاجوال ناعمة ، واكتفت بإرفاق المنشور بقلبٍ صغير كتعليق عليه .

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ونوّهت الفنانة مي عز الدين المتابعين عبر الـ story الخاصة بالحساب إلى أنها ستعود لنشر ما تراه مناسباً وتخرج من الصفحة على الفور ، دون أن تقرأ أيّ تعليقات وستتجاهل الرد على الرسائل من أجل راحتها .

وكتبت أن التعليقات السلبية وهجمة المتنمرين عليها خلال الفترة الماضية هي التي أجبرتها على الابتعاد ، وذلك لما تسببوا لها من أذية نفسية .

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