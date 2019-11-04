مي عز الدين تعود وتكشف عن تعرضها لأزمة نفسية ( صورة )

فاجأت الفنانة مي عز الدين المتابعين بعودتها إلى منصات التواصل الاجتماعي ، عُقب فترة من الغياب بسبب أزمة نفسية عانت منها على أثر بعض التعليقات السلبية الجارحة التي طالتها قبل أشهر .

ونشرت مي صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستقرام ، بدت خلالها بإطلالة شبابية كاجوال ناعمة ، واكتفت بإرفاق المنشور بقلبٍ صغير كتعليق عليه .

ونوّهت الفنانة مي عز الدين المتابعين عبر الـ story الخاصة بالحساب إلى أنها ستعود لنشر ما تراه مناسباً وتخرج من الصفحة على الفور ، دون أن تقرأ أيّ تعليقات وستتجاهل الرد على الرسائل من أجل راحتها .

وكتبت أن التعليقات السلبية وهجمة المتنمرين عليها خلال الفترة الماضية هي التي أجبرتها على الابتعاد ، وذلك لما تسببوا لها من أذية نفسية .