الفنانة ريم غزالي تؤكد إصابتها بالسرطان وتنشر صورتها الأولى بعد العلاج

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أثارت نجمة برنامج ستار أكاديمي الفنانة ريم غزالي حالة من القلق بين أوساط محبيها ، عقبَّ تأكيدها لكل الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وضعها الصحي .

ونشرت صورة جديدة لها عبر إحدى صفحاتها الخاصة بدت فيها إلى جانب شقيقها بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في الرأس لإزالة ورم قيل أنه خبيث .

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وأرفقت غزالي الصورة بتعليق مؤثر ، تحدثت فيه عن هذه التجربة المريرة والحب الكبير والمساندة التي تلقتها من أصدقائها وزملائها في الوسط الفني وخارجه .

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Shokran Rebi yahfdkoum…..

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وكانت ريم غزالي قد بدأت مشوارها الفني بعد مشاركتها في برنامج ” ستار أكاديمي ” ، وهي شقيقة الفنانة سلمى غزالي التي كانت قد سبقتها وشاركت في الموسم الثاني من البرنامج عينه .

وخاضت ريم مجال التقديم التلفزيوني من خلال برنامج حمل عنوان ” جات سات ” .

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