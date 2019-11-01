الفنانة تاج حيدر تعود إلى الدراما بعد غياب ثلاث سنوات

غابت الفنانة تاج حيدر عن الشاشة الفضية خلال السنوات الثلاث الماضية ، ويعود ذلك لعدة أسباب منها زواجها من رجل أعمال يحمل الجنسية اللبنانية وإنجابها ابنتها الأولى .

وكشفت بعض المصادر الفنية أن حيدر ستعود إلى الدراما خلال الموسم القادم عبر مسلسل البيئة الشامية ( بروكار ) من إنتاج شركة ( قبنض ميديا ) وتأليف سمير هزيم وإخراج زهير محمد رجب .

وتتناول قصة العمل صناعة قماش البروكار في العام 1942 والذي يعُد من أفخم أنواع القماش الدمشقي ، والمشكلات التي تعترض هذه الصناعة من قبل أحد المهندسين الفرنسيين في محاولةٍ منه لسرقة هذه الصناعة وفرض صناعة بديلة عنها .

وأكدت بعض المصادر أن بعض الشركة المنتجة تعاقدت مع بعض الأسماء الفنية للمشاركة في العمل ، ومن أبرزها : ” سلمى المصري ، سعد مينا ، قاسم ملحو ، رنا الأبيض ” .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة تاج حيدر كان مسلسل ( طوق البنات 4 ) ، كما كان لها عدة مشاركات ناجحة في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل : ” باب الحارة ، الولادة من الخاصرة ، قاع المدينة ، الغفران ، على حافة الهاوية ” .