الفنانة أمل العوضي تُفاجئ الجمهور بهذا الإجراء التجميلي الغريب ( فيديو )

صُدم جمهور ومحبو الفنانة أمل العوضي بالإجراء التجميلي الغريب الذي تعتزم القيام به ، حيث كشفت عن تفاصيله من خلال مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها الرسمي في تطبيق سناب شات .

ظهرت خلاله وهي داخل إحدى العيادات التجميلية ، وقالت أنها ستجري عملية تطويل لأنفها من خلال حُقن البوتوكس حيث أعربت عن استيائها وكرهها من الأنوف الصغيرة .

وتوجهت إلى الطبيب سائلة عما إذا كان سيفعل ذلك بسهولة ومن دون أن تشعر بأيِّ ألم ، وفي آخر الفيديو ظهرت بعد إجرائها للعملية حيث تقدمت بالشكر من الطبيب .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكويتية مسلسل ” هم نوايا ” الذي قدمته في العام 2018 وشاركت فيه بدور بسمة إلى جانب الفنانة القديرة سعاد العبد الله ومواطنتها انتصار الشراح .