الفساد يضرب الفيفا مجدداً .. تعرف على المتهمين الجدد أسماء كبيرة

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا “، 3 مسؤولين سابقين في اتحاد أميركا الجنوبية “كونميبول” مدى الحياة، لتورطهم بفضائح فساد عام 2015.

ومن بين المتهمين الرئيس السابق للاتحاد البيروفي، بالإضافة إلى الأمينين العامين السابقين لاتحاد أميركا الجنوبية.

وقال الاتحاد الدولي في بيان إنه: “فرض غرامة على كل منهم، بقيمة مليون فرنك سويسري (912 ألف يورو)”.

وتتهم التحقيقات الثلاثة بالحصول على رشى، عند بيع حقوق نقل وتسويق مسابقات “كونميبول” بين عامي 2004 و2015.

وكان حكم على الرئيس السابق لاتحاد الباراغواي، واتحاد “كونميبول” خوان أنخل نابوت، بالسجن لمدة 9 أعوام.

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في حين حكم على الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي جوزيه ماريا مارين، بالسجن 4 أعوام.

مراسلون – رياضة