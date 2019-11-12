العلماء يحددون وقت السعادة للإنسان خلال اليوم

حدد العلماء عبر دراسة حديثة الوقت الذي يشعر به الإنسان بـ السعادة خلال اليوم.

وبعد دراستهم لأكثر من 500 ألف تسجيل في المدونات الصغيرة لسكان 84 دولة ، أوضحت الدراسة أن وقت السعادة يكون في فترة الصباح حيث اغلب الناس تتقاسم فرحتها مع المحيطين بهم في هذه الفترة.

وأرجح العلماء السبب في كون فترة الصباح هي وقت السعادة ، لأن الانسان يكون قد استراح ليلا واستعاد قوته التي صرفها خلال فترة النهار، لذلك لا يشعر الانسان بالسعادة بسبب الارهاق والتعب.

فيما أشار العلماء إلى أن الانسان في الصباح يكون أكثر سعادة وبمزاج جيد، لأنه يستيقظ من نومه طوعاً حسب ساعتهم البيولوجية.

ونصح العلماء بالابتعاد عن المتشائمين لما لهم من تأثير سلبي ، وأخذ فترة راحة خلال ساعات العمل.

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