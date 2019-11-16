منخفض جوي تشهده سوريا خلال الأيام القادمة .. إليكم تفاصيل الطقس

يشهد الطقس في سوريا خلال الأيام القادمة منخفض جوي يتخلله أمطار نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو العليا .

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم السبت أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في سوريا رغم بقائها أعلى من معدلاتها في مناطق الساحل ، و حول معدلاتها في باقي المناطق .

وذكرت الأرصاد الجوية أن الجو سيكون غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق مختلفة من البلاد خاصة على الأجزاء الجنوبية والغربية.

أما الرياح فبينت الأرصاد الجوية في نشرتها أنها ستكون شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بدورها ، صفحة “هوى الشام ” المتخصصة بأحوال الطقس ، حذرت من تشكل السيول ومن شدة العواصف الرعدية منذ مساء الجمعة حتى ظهر اليوم الأحد .

وتوقعت الصفحة أن تنخفض درجات الحرارة لحدود 12 أو 13 درجة ، فيما سيكون الانخفاض أكبر بكثير اعتباراً من ليل الأحد القادم مع تحذير من تشكل الصقيع للمناطق التي تزيد عن 1300 متر ليلاً.

وبالنسبة ليوم غد الأحد ، فتوالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها في معظم المناطق باستثناء الساحلية.