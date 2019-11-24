السويداء .. عصابة تختطف الابن وتهاجم منزل عائلته بالقنابل لأخذ الفدية

هاجمت عصابة في السويداء ، منزل شاب مختطف لديها بسبب تأخر عائلته بدفع الفدية المالية التي طلبوها منهم .

وذكرت شبكة “السويداء 24 ” تفاصيل القصة ، مبينة أن العصابة المذكورة اختطفت المواطن “جمال الشعار” المنحدر من دمشق قبل أيام .

وبينت الشبكة ، أن العصابة طلبت فدية مالية من عائلة المختطف ، وعندما تأخروا بدفعها ، هاجم الخاطفون منزل العائلة يوم الجمعة 22/11/2019 واستهدفوا البناء الذي تقطن فيه بقنبلة يدوية، في بلدة عتيل ، ما أدى لأضرار مادية.

وأسفر انفجار القنبلة عن أضرار مادية في سيارة مركونة جانب البناء ومعرض في نفس البناء،

ولفتت الشبكة إلى أن العصابة المذكورة هددت باستهداف منزل العائلة مرة أخرى و”بالقذائف” إذا لم يدفعوا الفدية المالية.

يذكر أن المواطن جمال الشعار اختطفت عصابة مسلحة يوم الخميس 7/11/2019، ووثقت حينها كاميرا مراقبة في المنطقة لحظة الخطف .

وتبين من خلال التسجيل المصور أن الخاطف يدعى ” ع . ع ” وهو الذي قتل طالب جامعي قبل أيام في جامعة “عريقة” بمحافظة السويداء.