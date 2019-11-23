السنافر يتسببون بفرض عقوبات وغرامات على عدد من أندية كرة القدم في أوروبا

شهدت مباراة ضمن الدوري الأوروبي لـ كرة القدم بين نادي كوبنهاغن الدنماركي ومالمو السويدي، رفع لافتة “تجسد حرق شخصية السنافر” الكرتونية.

في المقابل قام بعض المشجعون بإطلاق ألعاب نارية، خلال المباراة، كرد على هذه اللافتة.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله بين الفريقين، لكن ما حصل بعد المباراة استمر ودفع الاتحاد الأوربي لكرة القدم لفرض عقوبات.

وقرر الاتحاد الأوروبي “يويفا”، فرض غرامة على كوبنهاغن بقيمة 77 ألف دولار.

وقال “يويفا” إن: “لجنة التأديب التابعة لها فصلت في تهم تتعلق بلافتة غير مشروعة وألعاب نارية خلال المباراة بين الفريقين”.

وأضاف “تم وضع مالمو تحت المراقبة لمدة عام وتحذيره من لعب مباراة واحدة من دون جمهور إذا تكررت المخالفات”.

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كذلك فرض الاتحاد الأوروبي لـ كرة القدم غرامة على مالمو بقيمة 73 ألف دولار، بتهم منها إلقاء المشجعين أشياء على أرض الملعب.

مراسلون – رياضة