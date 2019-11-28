السعودية هند القحطاني تستفز مواطنيها برقصة جريئة ( فيديو )

عادت الناشطة السعودية هند القحطاني لاستفزاز الجمهور المتابع لها ولاسيما الخليجي منه ، ونشرت شريط فيديو ظهرت ترقص فيه على وقع أغنية الفنان راغب علامة ” إلي باعنا خسر دلعنا ” الأمر الذي رآه البعض تعمداً منها لإثارة استياء مواطنيها في المملكة .

وتعرضت الناشطة على إثره لانتقادات لاذعة حيث طالب البعض بإلغاء جنسيتها السعودية ، نظراً لعدم التزامها بعادات وتقاليد المجتمع الشرقي عامة والخليجي خاصة .

وكانت القحطاني قد أثارت الجدل قبل فترة بعدما خرجت معلنة تأييدها للمثلية الجنسية ، وقالت أنه يجب على المجتمع ككل احترام الاختلاف فهناك من ينادي بارتداء الحجاب ونحترمه ولذلك يجب علينا احترام جميع الآراء مهما اختلفت .

يشار إلى أن هند القحطاني ناشطة سعودية تعيش مع ابنتها في الولايات المتحدة الأمريكية ، ودائماً ما تثير الجدل من خلال المقاطع المصورة التي تخرج بها عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .