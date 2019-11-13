السعودية هند القحطاني مُتهمة بالشذوذ بعد فيديو السرير

أحدثت السعودية هند القحطاني ضجة كبيرة في أوساط متابعيها ، إثر نشرها شريط فيديو قصير عبر حسابها الرسمي في تطبيق سناب شات .

بدت خلاله وهي تستلقي على السرير في غرفة نومها حيث أخفت جسدها بغطاءٍ قماشيٍ رقيق ، وتحدثت فيه عن تعبها الشديد ورغبتها بالنوم دون أن تنظف وجهها من المكياج .

وتعرضت الناشطة السعودية على إثره لانتقادات لاذعة حيث اتهمها البعض بالشذوذ عن عادات المجتمع الشرقي عامة والخليجي خاصة .

وكانت القحطاني قد أثارت الجدل قبل فترة بعدما خرجت معلنة تأييدها للمثلية الجنسية ، وقالت أنه يجب على المجتمع ككل احترام الاختلاف فهناك من ينادي بارتداء الحجاب ونحترمه ولذلك يجب علينا احترام جميع الآراء مهما اختلفت .

يشار إلى أن هند القحطاني ناشطة سعودية تعيش مع ابنتها في الولايات المتحدة الأمريكية ، ودائماً ما تثير الجدل من خلال المقاطع المصورة التي تخرج بها عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .